Ali Yerlikaya: Hızını düşür yolun sonu bayram olsun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya: Hızını düşür yolun sonu bayram olsun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan trafik açıklaması. Bakan Yerlikaya 6 Haziran'dan düne kadar 2 Milyon 675 bin 510 aracın denetlendini söyledi. Yerlikaya bayram için yola çıkanlara "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun" mesajı verdi.

Büyük şehirler boşaldı. İstanbul'da trafik yoğunluğu düşeceği kadar düştü. Bayram için milyonlar yola döküldü. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya da yola çıkanları "Hızını düşür yolun sonu bayram olsun" mesajı verdi. Yerlikaya, 6-14 Haziran tarihlerinde polis ve jandarma trafik ekiplerinin Türkiye genelinde 2 Milyon 675 bin 510 aracın denetlendiğini açıkladı. Işıklı ya da sesli uyarı cihazlarını araçlarında bulunduran 296 sürücüye cizai işlem yapıldığını belirten Yerlikaya 124 bin 184 hız ihlali yapıldığını açıkladı. Yerlikaya denetimlerde kurallara uymayanlara ceza kesildiğini belirten Yerlikaya vatandaşları uyardı. İşte Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı.

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