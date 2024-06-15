Ali Yerlikaya: Hızını düşür yolun sonu bayram olsun

Büyük şehirler boşaldı. İstanbul'da trafik yoğunluğu düşeceği kadar düştü. Bayram için milyonlar yola döküldü. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya da yola çıkanları "Hızını düşür yolun sonu bayram olsun" mesajı verdi. Yerlikaya, 6-14 Haziran tarihlerinde polis ve jandarma trafik ekiplerinin Türkiye genelinde 2 Milyon 675 bin 510 aracın denetlendiğini açıkladı. Işıklı ya da sesli uyarı cihazlarını araçlarında bulunduran 296 sürücüye cizai işlem yapıldığını belirten Yerlikaya 124 bin 184 hız ihlali yapıldığını açıkladı. Yerlikaya denetimlerde kurallara uymayanlara ceza kesildiğini belirten Yerlikaya vatandaşları uyardı. İşte Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı.