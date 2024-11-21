Ali Yerlikaya konser incelemeleri sonrasında kaç belediyeye soruşturma açıldığını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi’ne harcamalardan dolayı inceleme başlatılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dönemde belediyeler hakkında peş peşe soruşturma açılması hakkında konuştu. Yerlikaya, 1701 şikayetin 176'sına soruşturma izni verildiğini belirterek, "Soruşturma izni verilenlerin 59'u AK Parti, 58'i CHP, 21'i MHP, 7'si İYİ Parti, 10'u HDP üyeleriyle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA RAKAMLARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı. Yerlikaya, son zamanlarda CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediye’sine inceleme başlatılmasına ilişkin konuştu. Yerlikaya, 1701 şikayetin ellerine ulaştığını söylerken, 176'sına soruşturma izni verildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Soruşturma izni verilenlerin 59'u AK Parti, 58'i CHP, 21'i MHP, 7'si İYİ Parti, 10'u HDP üyeleriyle ilgilidir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlatmıştı. Mansur Yavaş, 11 Kasım'da bakanlıktan gelen 2 müfettişin incelemelere başladığını aktarmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma açmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başta üç büyükşehir belediyesi olmak üzere borçlarını ödeme konusunda adım atmayan belediyelere yönelik haciz dahil işlem yapmak zorunda kalacaklarını söylemişti.