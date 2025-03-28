Ali Yerlikaya korkunç rakamı açıkladı! Trafik kazaları binlerce can aldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin Bakanlık tarafından hazırlanan kısa filmi paylaşarak, “2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu.

Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.

Duygu yüklü filmimizde de anlatıldığı gibi trafikte hedefimiz ‘Sıfır Can Kaybı’. Çünkü yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.”