Ali Yerlikaya mühimmat fabrikasındaki ölü sayısını düzeltti: Patlamada 11 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Ali Yerlikaya mühimmat fabrikasındaki ölü sayısını düzeltti: Patlamada 11 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya yönelik yeni bir açıklama yaparak "Üretim bandında olan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybetti. 8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişi maalesef vefat etti. Bütün süreçle ilgili bilgi arz ediyoruz. Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat ve sivil patlayıcılar üreten fabrikadaki patlama sonrası ardı ardına ölü ve yaralı sayısına dair bilgiler gelmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı'ndaki Editör Masası yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Balıkesir'de 8.25'te bir patlama meydana geldi. Valimiz ile görüştük, tüm kuruluşlar oraya ulaştı. 3 yaralı, 13 can kaybı var. Savcılık soruşturma başlattı. Vefat edenlere Rahmet diliyor yaralananlara acil şifa diliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Ali Yerlikaya'nın açıklamasının ardından, haber kanallarına yansıyan bilgiye göre ölü sayının yanlış telafuz edildiği ve sayının 12 olduğu bilgisi verilmişti.

ALİ YERLİKAYA ÖLÜ SAYISINI DÜZELTTİ

Ali Yerlikaya son açıklamasında ise ölü sayısının 11 olduğunu açıkladı ve "Üretim bandında olan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybetti. 8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişi maalesef vefat etti. Bütün süreçle ilgili bilgi arz ediyoruz. Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir ederseniz ki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili gelinen nokta, arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldılar." ifadelerini kullandı.

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