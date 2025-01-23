Ali Yerlikaya: “Narkokapan-9” operasyonlarında gözaltına alınanların sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 77 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen “Narkokapan-9” operasyonlarında 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ile 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 795 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Erzurum, Adana, Trabzon, Ankara, Zonguldak, Konya, Adıyaman, Antalya, Bolu, Samsun, Edirne, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Diyarbakır, Niğde, Malatya, Kilis, Balıkesir, Rize, Kocaeli, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Mersin, Siirt, Batman, Çankırı, Sakarya, Amasya, Tekirdağ, Burdur, Ordu, Iğdır, Denizli, Karaman, Sivas, Tokat, Hatay, Giresun, Kahramanmaraş, Isparta, Muğla, Kırşehir, Uşak, Aksaray, Hakkâri, Şırnak, Muş, Çorum, Nevşehir, Düzce, Sinop, Kırklareli, Bartın, Kütahya, Bilecik, Aydın, Ardahan, Osmaniye, Erzincan, Van, Karabük, Elazığ, Kastamonu, Yozgat, Afyonkarahisar, Ağrı ve Artvin'de operasyonlar düzenlendi."