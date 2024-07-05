Ali Yerlikaya Süleyman Soylu dönemini işaret etti. Suriyelilerin kimlik bilgileri nasıl sızdırıldı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sebebiyle yaptığı açıklamalarda, Süleyman Soylu'nun bakanlık yaptığı döneme dikkat çekti.

Konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya'nın verdiği tarih ise hayli dikkat çekiciydi.

SÜLEYMAN SOYLU DÖNEMİNİ İŞARET ETTİ

"İlk tespitlerimize göre, paylaşılan kimlik bilgileri 8 Eylül 2022 tarihinden önceki veriler. Göç İdaresi Başkalığımızın bu tarihten sonra yaptığı güncel verilerinin bu bilgilerde olmadığını tespit ettik." diyen Yerlikaya, "Konuyla ilgili mülkiye müfettişlerini görevlendirdik. Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımız da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor" dedi.

"OLUMSUZ VE GERÇEK DIŞI PAYLAŞIMLAR"

Ülke geneline yayılan olaylar hakkında açıklamalarına devam eden Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü,

"Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle toplam 1.065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28’i tutuklandı; 187’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Göçmen konusuyla ilgili, özellikle sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşanıyor. BOT hesaplar tarafından manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar yapılıyor."