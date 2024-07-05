Ali Yerlikaya Süleyman Soylu dönemini işaret etti. Suriyelilerin kimlik bilgileri nasıl sızdırıldı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya Süleyman Soylu dönemini işaret etti. Suriyelilerin kimlik bilgileri nasıl sızdırıldı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, eski bakan Süleyman Soylu dönemini işaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sebebiyle yaptığı açıklamalarda, Süleyman Soylu'nun bakanlık yaptığı döneme dikkat çekti.

Konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya'nın verdiği tarih ise hayli dikkat çekiciydi.

SÜLEYMAN SOYLU DÖNEMİNİ İŞARET ETTİ

"İlk tespitlerimize göre, paylaşılan kimlik bilgileri 8 Eylül 2022 tarihinden önceki veriler. Göç İdaresi Başkalığımızın bu tarihten sonra yaptığı güncel verilerinin bu bilgilerde olmadığını tespit ettik." diyen Yerlikaya, "Konuyla ilgili mülkiye müfettişlerini görevlendirdik. Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımız da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor" dedi.

"OLUMSUZ VE GERÇEK DIŞI PAYLAŞIMLAR"

Ülke geneline yayılan olaylar hakkında açıklamalarına devam eden Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü,
"Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle toplam 1.065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28’i tutuklandı; 187’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Göçmen konusuyla ilgili, özellikle sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşanıyor. BOT hesaplar tarafından manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar yapılıyor."

thumbs-b-c-c55a622e365796096afc935a662cb375.jpg

İlgili Haberler
Abdurrahman Dilipak Suriyelileri ekonominin sigortası ilan etti. 'Suriyeliler giderse çalışacak adam bulamayız'
Erdoğan'ın metin yazarı Suriyeliler gitsin diyenlerin gitmesini istedi. ‘Kemalizmle FETÖ'nün farkı yok’ demişti
14 Yaşındaki çocuk 3.3 milyon Suriyelinin kimlik bilgilerini sızdırdı!
Suriyelileri göndermek çok zor
Suriyelileri göndermek çok zor
Fahrettin Koca’ya verilen trilyonluk araziler ortaya çıktı. Canlı yayında açıklandı
Son Haberler
Ereğli'de cinayet. 15 Yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gündem
Ereğli'de cinayet. 15 Yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Milano Havalimanı'nın yeni adı ortalığı karıştırdı Dünya
Milano Havalimanı'nın yeni adı ortalığı karıştırdı
Üsküdar'da yeni dönemde 16 kaçak yapı yıkıldı Gündem
Üsküdar'da yeni dönemde 16 kaçak yapı yıkıldı
Samsun Terme'de trafik kazası. 2 yaralı Gündem
Samsun Terme'de trafik kazası. 2 yaralı
Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı Yerel Haberler
Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Almanya'da milli takım depremi. Polis harekete geçti Spor
Almanya'da milli takım depremi. Polis harekete geçti