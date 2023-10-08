Ali Yerlikaya Süleyman Soylu'yu ikiye katladı. Koltuk aynı bakan farklı

İçişleri Bakanı görevine 3 Haziran’da yapılan atama ile Süleyman Soylu’nun yerine Ali Yerlikaya’nın gelmesinin ardında ülke genelinde birçok mafya ve çeteye operasyonlar düzenlendi ve kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar da yoğunlaştırıldı.

Süleyman Soylu döneminde bu yıl ilk 5 ayda 60 bin, Ali Yerlikaya döneminde ise sonraki 4 ayda 105 bin kaçak yakalandı. Yerlikaya göreve geldikten sonra 14 Temmuz'da Göç İdaresi Başkanlığında geniş çaplı değişiklik yaptı.

Başkanlığa Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros getirildi. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Kök de başkan yardımcılığına atandı. Yabancılar Genel Müdürlüğü'ne Gözde Özkorul, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı Genel Müdürlüğü'ne Ramazan Seçilmiş getirildi. Yeni Göç İdaresi Başkanı Toros, “Haziran'dan bu yana yakalamalarda artış var. Haziran'da 19, Temmuz'da 26, Ağustos'ta 28 ve Eylül'de 31 bin düzensiz göçmen yakalandı. 45 bin 454'i sınır dışı edildi. Ayrıca 76 bin 494'ünün ülkeye girişi engellendi” açıklamasını yaptı.

SON 24 SAATTE 700 GÖÇMEN YAKALANDI

Türkiye'de son 24 saatte Yunanistan tarafından geri itilen Ayvalık'ta 34, Kuşadası ve Didim'den 51, Marmaris'ten 62 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum'da 78 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. İzmir'de 370 göçmen ve 6 kaçakçı, Şanlıurfa'da 39 göçmen ve 8 organizatör gözaltına alındı. Kocaeli'nde 6, Edirne'de de 60 göçmen ele geçirildi.