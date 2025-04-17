Ali Yerlikaya’dan CHP’ye kayyum açıklaması

İçişlerleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlık’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında bugün Ankara'da yapılan ve "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" olarak nitelendirdiği Narkokapan-Ankara operasyonu hakkında bilgi verdi.

"KABİNE DÖNEMİMİZDE 208 KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI"

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu sabah Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonu olan Narkokapan- Ankara operayonunu gerçekleştirdik. Hazırlıkları tam altı ay süren bu operasyondaki hedefimiz 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Bu operasyona 4 bin 768 polisimiz bin 460 ekibimiz, 40 özel eğitimle dedektör köpeğimizle 4 insansız hava aracı ve hava destek unsurlarımız katıldılar. Bu operasyon o kadar büyük bir operasyondu ki aynı anda 626 farklı adrese baskınlar düzenlendi. Operasyonda şu ana dek 577 şahsı gözaltına aldık ve operasyonumuz da hala devam ediyor. Uyuşturucunun arzıyla mücadelenin pek çok cephesi var. Önceki gün beş ülkede eş zamanlı yürüttüğümüz ve uluslararası organize suç örgütlerine ağır bir darbe vurduğumuz Orkinos- Bulut operasyonumuzun detaylarını sizlerle paylaşmıştım. Baronundan elinde torba ile zehir saçan sokak satıcısına dek bu kirli zincirin her halkasını dağıtıyoruz. Çünkü biz bu mücadeleyi ülkemizin geleceği adına, tüm insanlık adına verilen bir savaş olarak görüyoruz.

Bu kabine dönemimizde zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda toplam 65 bin 918 şahıs tutuklandı, 200 tondan fazla uyuşturucu madde, 180 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 24'ü uluslararası, 32'si ulusal olmak üzere toplam 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi. Bu narkotik suçlardan 64'ü kırmızı bülten, 32'si kırmızı difüzyon olmak üzere aranan 96 uluslararası organize suç örgütü üyesi ülkemizde yakalandı. Ayrıca hakkında narkotik suçlardan kırmızı bülten çıkarttığımız 65 şahsın yakalanıp ülkemize iadesi de sağlandı. Narkotik suçlardan yine kabine dönemimizde 208 kırmızı bülten çıkartıldı. Biz hiç durmadık durmayacağız da. Sokaklarımızı tertemiz hale getirene kadar uyuşturucudan tamamen koruyana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.

"HAKLARINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Maalesef bir mücadele sahamız daha var. O da sosyal medya üzerinden yalan haber yayan ve iftira atanlara karşı. Bu sabahki operasyonumuz öncesinde dahi polisimizin yaptığı rutin hazırlık çalışmalarını başka yerlere çekerek halkımız arasında korku, kargaşa, infial yaratmayı amaçlayanlar oldu. Bu kişiler pervasızca bizim içimizde kin ve nefret tohumları ekmeye çalıştılar. Huzurumuzu, güvenliğimizi ve ekonomimizi tehdit etmeye çalışan bu alçak provokatörler bilin ki siber devriyelerimizin takibindeler. Dün geceden beri X üzerinden 116 bin 333 paylaşım yapıldı. Bunların yüzde 34'ü bot hesaplardı ve paylaşımların yüzde 89'u olumsuzdu. Haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hukuk önünde tek tek hesap verecekler."