Ali Yerlikaya'dan flaş İstanbul depremi açıklaması!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunuyor.

"ARTÇI SARSINTILAR AZALMA EĞİLİMİNDE"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Şu ana kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 4 ve üzeri 8 artçı deprem kaydedildi. AFAD'ın yaptığı değerlendirmeye göre bu artçıların 7'si depremden sonraki ilk 4 saatte kaydedildi. Son 12 saatlik dilimde ise 4'ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi. Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz" dedi.

EN ÇOK İHBAR GELEN 3 İLÇE BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova’daki vatandaşlarımızdan toplamda bin 756 hasar ihbarı aldık ve İstanbul’daki ihbarların yüzde 20’si Anadolu yüzde 80’i Avrupa Yakası’ndan geldi. Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler" açıklamasını yaptı.