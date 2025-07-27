Ali Yerlikaya'dan orman yangını hakkında flaş açıklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük’te devam eden orman yangınlarına karşı yürütülen mücadelede 1.386 personelin, 389 araç ve 19 hava aracıyla aralıksız çalıştığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarda 1.839 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirten Yerlikaya, "Her ağacımız için, ormanlarımız için, her canımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Yangınlara 3 uçak ve 16 helikopterin de dahil olduğu kapsamlı bir müdahale gerçekleştirildiğini vurgulayan Bakan, tüm afetlerden korunmak için dua etti.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Karabük’te ormanlarımız için, canlarımız için, vatan toprağımız için yangınlara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz.

1.386 kahraman personel 389 araç 3 uçak ve 16 helikopterden oluşan toplam 19 hava aracımızla canla başla mücadele ediyoruz.

Karabük’te meydana gelen orman yangınlarında 1.839 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi.

Her ağacımız için, ormanlarımız için, her canımız için orman yangınlarına karşı durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz.

Rabbim her türlü afetten ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları korusun."