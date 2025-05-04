Ali Yerlikaya'dan 'provokatif paylaşım' açıklaması!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırı sonrası yapılan provokatif paylaşımlara ilişkin bir açıklama yaptı.

"ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Yerlikaya şunları yazdı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.

Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."