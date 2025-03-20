Ali Yerlikaya'dan Saraçhane açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya'dan Saraçhane açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB binasının bulunduğu Saraçhane meydanı hakkında bir açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için yurttaşlar Saraçhane'de toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşmasının ardından protesto gösterileri sona erdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane hakkında bir paylaşımda bulundu.

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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Ali Yerlikaya'dan Saraçhane açıklaması
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