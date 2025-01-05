Ali Yerlikaya'dan şehit polis memuru Emirhan Aramış için taziye mesajı

Kaynak: ANKA
Ali Yerlikaya'dan şehit polis memuru Emirhan Aramış için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındayken trafik kazası geçiren motosikletli polis memuru Emirhan Aramış için taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındayken trafik kazası geçiren motosikletli polis memuru Emirhan Aramış için taziye mesajı yayımladı.

İstanbul Eyüpsultan'da görevi başındayken trafik kazası geçiren motosikletli polis memuru Emirhan Aramış hastanede şehit oldu. Bakan Ali Yerlikaya, X hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Çok üzgünüm. İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli motosikletli polis timimizden Polis Memurumuz Emirhan Aramış ve Polis Memurumuz Hasan Eker görevleri başındayken trafik kazası geçirerek yaralanmıştır.

Kahraman evladımız Emirhan Aramış kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun. Bu elim kazada yaralanan Kahraman evladımız Hasan Eker'e de acil şifalar diliyorum."

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