Ali Yerlikaya'dan Süleyman Soylu hamlesi. Soruşturma açıldı

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ali Yerlikaya’nın “Hükümete oyunlar yapılıyor” mesajının ardından siyaset gündemi çalkalandı.

Ali Yerlikaya ve Soylu çatışmasının yaşandığı iddia edilirken gazeteci İsmail Saymaz’dan bomba bir iddia daha geldi.

Saymaz, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın isimlerden eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında müfettiş incelemesi başlatıldığını yazdı.

Saymaz, söz konusu yazısında “Özel plaka tahsisinden alınan bağış niteliğindeki paraların Yılmaz’ın hesabına aktarıldığı ileri sürülüyor. Yerlikaya’nın talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teftiş başlattığı iddia ediliyor” ifadelerini kullandı.

NELER OLDU?

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında geçen hafta Ankara’da 3 polis müdürü görevden alınmıştı. Öte yandan 3 polis müdürü ile bir komiserin evinde dün arama yapıldı. Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Başsavcılık, 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Olayın merkezindeki gizli tanık Serdar Sertçelik’in elektronik kelepçeyle yurtdışına kaçışı ve sonrasında ‘polisin kendisinden iktidar mensuplarına yönelik suçlamada bulunmasını istediği’ iddiası kafaları karıştırdı.

Ayrıca Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet, yargı ve siyaset üçgeninde dikkat çekici gelişmeler yaşanırken, Sinan Ateş cinayetindeki detayların ortaya çıkması Yerlikaya'nın görevinden alınacağı iddiasını akıllara getirdi.

SARAY'DAKİ TOPLANTIYA ÇAĞRILMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç'u; Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan 3 polis müdürüyle ilgili görüşmek için Saray'a çağırmıştı. Toplantıda Ali Yerlikaya'nın olmaması dikkat çekmiş ve çeşitli dedikoduları da beraberinde getirmişti.

ALİ YERLİKAYA NE DEDİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Kimler FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize oyun kurmaya çalışıyorsa oyunlarını ve tuzaklarını yerle bir edeceğiz" ifadelerini kullandı.