Ali Yerlikaya'dan terör saldırısı açıklaması: 4 şehit 14 yaralı var

TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Savunma sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan TUSAŞ’ta meydana gelen patlamada şehit ve yaralılar olduğu açıklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. TUSAŞ’ın stratejik önem taşıyan projeler yürüttüğü yerleşkede güvenlik önlemleri artırılmış durumda.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili açıklamalar...

"4 ŞEHİDİMİZ, 14 YARALIMIZ VAR"

Değerli basın mensupları, Ankara Kazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a 15.26'da terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haber alır almaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Malesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Evvelemirde şunu söylemek istiyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"TERÖRÜ LANETLİYORUZ"

Terörü lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili, hangi terör örgütüyle ilgili olduğuyla ilgili sizlerle, aziz milletimizle paylaşacağız. Medarı iftiharımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.