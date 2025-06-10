Ali Yerlikaya’nın Aybüke Yalçın paylaşımına açılım ayarı!Herkes bunu konuşuyor…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci son olarak terör örgütü PKK’nın feshi ile devam ediyor. Açılım süreci bakanların paylaşımına da vurmaya başladı. Geçtiğimiz yıl şehit Aybüke Yalçın paylaşımında ‘hain teröristlerce’ diyerek paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu yıl ki paylaşımında ‘terörist’ bile diyemedi.

AYBÜKE PAYLAŞIMI AÇILIMA TAKILDI

Terör örgütü PKK tarafından öldürülen şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın dün ölüm yıl dönümüydü. Pek çok siyasi isimler paylaşımda bulunarak Aybüke’yi unutmadıklarını dile getirdi. Ancak dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Aybüke paylaşımı açılıma takıldı.

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YERLİKAYA “HAİN TERÖRİSTLERCE” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Aybüke Yalçın paylaşımında “hain teröristlerce” kelimesini kullanan Ali Yerlikaya bu yıl yaptığı paylaşımında ‘terörist’ kelimesine bile yer vermedi. Yerlikaya’nın bu paylaşımı sosyal medya üzerinden de büyük tepki topladı.

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YERLİKAYA’YA AYBÜKE SORUSU

Yerlikaya’ya gelen tepkilerde; ‘Şehit Öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı kimler şehit etti?’, ‘Kim şehit etmiş?’ ve ‘Sayın Bakan Aybüke öğretmeni kim şehit etti’ şeklinde sorular geldi.

NE DEMİŞTİ?

Yerlikaya 2024 yılındaki paylaşımında; “Biz onu hep Mağusa Limanı türküsünü söyleyen öğretmen kızımız olarak hatırlayacağız. Mesleğine aşık bir öğretmendi Aybüke Yalçın. Binlerce öğretmenimiz gibi. Ama bundan 7 yıl önce Batman Kozluk’ta hain teröristlerce şehit edildi. Daha 22’sindeyi. Hainler Aybüke öğretmenimizi hem hayattan hem de çok sevdiği meslekten kopardı. Kalbimizde yaşamaya devam edecek ve aziz hatırası asla unutulmayacak Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’a Allah’tan rahmet diliyorum, makamı âli olsun” demişti.

Biz onu hep Mağusa Limanı türküsünü söyleyen öğretmen kızımız olarak hatırlayacağız.



Mesleğine aşık bir öğretmendi #AybükeYalçın. Binlerce öğretmenimiz gibi. Ama bundan 7 yıl önce Batman Kozluk’ta hain teröristlerce şehit edildi. Daha 22’sindeyi. Hainler Aybüke öğretmenimizi hem… pic.twitter.com/EnPonOPcNK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 9, 2024

Bu yıl yaptığı paylaşımda ise Yerlikaya, “Aybüke Yalçın öğretmenimiz hafızalarımıza Mağusa Limanı türküsünü içli içli söylemesiyle kazındı. Mesleğine aşık bir öğretmendi. Şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti. Şehit Öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ın aziz hatırası yüreğimizde yaşamaya devam ediyor. Sonsuza dek.. Mekânı cennet, makamı âli olsun” dedi.