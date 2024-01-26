Ali Yerlikaya’nın İBB adaylığını kimin engellediği ortaya çıktı. Bütün detayları öğrenmiş

Kaynak: Gazete Pencere
Ali Yerlikaya’nın İBB adaylığını kimin engellediği ortaya çıktı. Bütün detayları öğrenmiş
Gazeteci Nuray Babacan Ali Yerlikaya’nın AKP’li trolleri sorumlu tuttuğunu ve bunların da Süleyman Soylu ekibini olduğunu söylediğini iddia etti.

Gazeteci Nuray Babacan’ndan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

Babacan, Ali Yerlikaya’nın AKP'nin İBB Başkan adayı olma sürecinde aleyhinde kampanya yürüten ekibin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait olduğunu iddia ettiğini söyledi.

Babacan, "Önce adaylığı istemeyen sonra potaya giren Yerlikaya’dan vazgeçilme gerekçelerinin en önemlisinin, “Bağımsız hareket etme potansiyeli” olduğunu yazmıştık.” diyerek sözlerine başladı.

“Yerlikaya’nın Atatürkçü söylemi, aşırı muhafazakar taban tarafından da pek benimsenmedi.” diyen Babacan Yerlikaya’nın kendisi aleyhine oluşturulan bu havadan AKP’li trolleri sorumlu tuttuğunu ve bunların Süleyman Soylu ekibi olduğunu iddia ettiğini söyledi.

KULİSLERDE İSMİ VARDI

Ali Yerlikaya’nın ismi İBB adaylığı için kulisler konuşuluyordu. Yerlikaya iddialara cevap vermişti. Ali Yerlikaya, adaylık gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylemişti.

Öte yandan Ali Yerlikaya, eski Bakan Soylu’nun dönemindeki kadroların temizlenip temizlenmediği yönündeki sorulara dikkat çeken yanıt vererek Soylu dönemini eleştirmişti.

İkili arasındaki temassızlık sürekli gündemde konuşuluyor.

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