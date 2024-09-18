Ali Yerlikaya'ya soğuk terler döktürecek 3 soru

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ali Gökçek, derinleşen ekonomik krizin yasa dışı bahis ve sanal kumar sorununu tehlikeli boyutlara taşıdığına dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelttiği soru önergesiyle konunun aciliyetine vurgu yapan Gökçek, Meclis Başkanlığı'na da bir araştırma önergesi sundu.

Gökçek, "Ekonomik sıkıntılar arttıkça vatandaşlar, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yöneliyor. Gençlerin sıkça ziyaret ettiği bu platformlar, cazip reklamlarla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Yetkililerin bir an önce önlem alması gerekiyor" dedi.

"SİSTEME GİRİP ZARAR EDEN VATANDAŞ ZARARI KAPATMAK İÇİN YİNE BURAYA GİRİYOR"

Yasa dışı bahis ve sanal kumarın giderek yaygınlaştığını belirten Gökçek, bu tür sitelere erişimin kolay olduğunu ve özellikle gençlerin hedef alındığını ifade etti. "Bu siteler, gençlerimizin ilgisini çekmek için dikkat çekici reklamlar kullanıyor. Bir kez bu sistemin içine giren vatandaş, zararını kapatmak için daha da derin bir batağa sürükleniyor" şeklinde konuştu.

"UZMANLAR KARA PARA AKLANDIĞINI SÖYLÜYOR"

Gökçek, sosyal medya platformlarındaki paylaşımların da bu sorunun ciddiyetini gözler önüne serdiğini belirtti. "Çok sayıda vatandaş, ödeyemeyecekleri borçlarla karşı karşıya kalıyor. İşini kaybeden ve ailevi sorunlar yaşayanların sayısında artış gözlemleniyor. Uzmanlar, bu sitelerin kara para aklama amacıyla da kullanıldığını uyarıyor" dedi.

Ali Gökçek, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

İçişleri Bakanlığı olarak yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda yapılan çalışmalar nelerdir?

Son 5 yılda yasadışı bahis ve sanal kumar nedeniyle başlatılan adli işlemlerin sayısı nedir ve bu sayının yıllara göre dağılımı nasıl?

Yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda, gençler de dahil olmak üzere vatandaşların bilinçlendirilmesi için ne gibi tedbirler alınmaktadır?