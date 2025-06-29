Aliağa FK'dan savunmaya takviye

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde 30 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisini 2 yıllığına Aliağa FK’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

AHMEDSPOR'DA FORMA GİYDİ

Aliağa FK, transferi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Amed Sportif Faliyetler forması giyen stoper Veli Çetin’le 2 yıllık sözleşme imzaladık. Veli Çetin’e hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Amed Sportif Faaliyetler formasıyla 17 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Çetin, savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekmişti. Kariyerinde daha önce Göztepe, Menemenspor, Manisa FK ve Samsunspor gibi kulüplerde de forma giymişti.