Aliağa FK'dan savunmaya takviye

Kaynak: İHA
Aliağa FK'dan savunmaya takviye

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekip, TFF 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen tecrübeli stoper Veli Çetin’i renklerine bağladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde 30 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisini 2 yıllığına Aliağa FK’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

AHMEDSPOR'DA FORMA GİYDİ

Aliağa FK, transferi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Amed Sportif Faliyetler forması giyen stoper Veli Çetin’le 2 yıllık sözleşme imzaladık. Veli Çetin’e hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Amed Sportif Faaliyetler formasıyla 17 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Çetin, savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekmişti. Kariyerinde daha önce Göztepe, Menemenspor, Manisa FK ve Samsunspor gibi kulüplerde de forma giymişti.

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