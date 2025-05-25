Aliağa FK'den transfer bombardımanı

Kaynak: İHA
Aliağa FK'den transfer bombardımanı

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesi iç transferde üç oyuncusuyla yeniden anlaşırken dış transferlerini gerçekleştirdi.

Aliağa FK, dış transferde Aksarayspor’un golcü ismi İbrahim Yılmaz’ı kadrosuna katarken, iç transferde ise orta saha oyuncusu Oğuzhan Yıldırım ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Bu sezon 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Aksarayspor forması altında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken golcü futbolcu İbrahim Yılmaz ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

31 yaşındaki tecrübeli santrfor, geride kalan sezonda 15 gol, 19 asistlik katkı sağlarken hem gol yollarında hem de oyun kurulumunda önemli bir rol üstlendi. Gol krallığı yarışında adından söz ettiren Yılmaz’ın Aliağa FK’ya transferi, taraftarlar arasında heyecanla karşılandı.

İÇ TRANSFERDE ANLAŞMA SAĞLANDI

İç transfer çalışmalarını da sürdüren Aliağa FK, orta saha oyuncusu Oğuzhan Yıldırım ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımızın jokeri Oğuzhan Yıldırım ile 2 yıllık yeni sözleşmemizi imzaladık. Yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

Ayrıca kaleci Ahmet Pekgöz, savunma oyuncusu Oktay Kancı ve orta saha Hakan Demir ile 2'şer yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüptan yapılan açıklamada, ""Savunmamızın solu yine ona emanet. Avatarımız Oktay Kancı ile 2 yıllık, takımımızın kadife bileği Hakan Demir ile 2 yıllık, kalecimiz Ahmet Pekgöz ile 2 yıllık yeni sözleşmelerimizi imzaladık. Yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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