Aliağa Futbol ve Mardin 1969 2. Lig'e yükseldi

Ligde 30. ve son hafta maçlarının ardından 3. Grup'ta Aliağa Futbol, 4. Grup'ta Mardin 1969, zirvede yer alarak 2. Lig'e yükseldi. 1. Grup'ta Bursaspor ve 2. Grup'ta Muğlaspor, önceki haftalarda 2. Lig bileti almayı garantilemişti.

Son hafta müsabakalarının ardından gruplarını ikinci basamakta bitiren Karşıyaka, Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Sebat Gençlikspor, play-off 3. turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Gruplarda 3-6'ncı sırada yer alan takımlar ise play-off ilk turunda karşı karşıya gelecek. İlk turda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci kozlarını paylaşacak.

FİNALDE KOZLARINI PAYLAŞACAKLAR

Her grupta ilk turu geçen takımlar, ikinci turda çift maçlı eleme sistemine göre karşı karşıya gelecek. İkinci turda kazanan ekipler, normal sezonda ligi 2. sırada tamamlayan takımlarla üçüncü turda rakip olacak. Bu tur çift maç üzerinden oynanacak.

Dört grupta da üçüncü tur müsabakalarını kazanan takımlar play-off finallerinde karşılaşacak. 1. Grup'un galibiyle 2. Grup'un kazananı, 3. Grup'un galibiyle de 4. Grup'un kazananı finalde kozlarını paylaşacak.

Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaları kazananlar, 2. Lig'e yükselen son takımlar olacak.

3. Lig'de play-off ilk tur maçları 30 Nisan'da, ikinci tur mücadeleleri 5 ve 9 Mayıs'ta, üçüncü tur karşılaşmaları 15 ve 19 Mayıs'ta, finaller ise 24 ve 25 Mayıs'ta yapılacak.

KÜME DÜŞENLER BELLİ OLDU

Nesine 3. Lig'de gruplarını son 3 sırada tamamlayan ekipler, küme düştü.

Bölgesel Amatör Ligi'ne düşen takımlar şöyle:

1. Grup: 23 Elazığ FK, Kuşadasıspor, Ergene Velimeşespor

2. Grup: Onuksports Kelkit Hürriyetspor, Nevşehir Belediyespor, Adıyaman FK

3. Grup: Bayburt Özel İdarespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Viranşehir Belediyespor

4. Grup: Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor, 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar