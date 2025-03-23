Aliağa Helvacı, Bornova Yeşilova maçı beraberlikle sonuçlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aliağa Helvacı, Bornova Yeşilova maçı beraberlikle sonuçlandı

İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup 21. hafta mücadelesinde Aliağa Helvacı, deplasmanda Bornova Yeşilova ile 0-0 kaldı.

Maçın ilk yarısında Bornova Yeşilova, Baran Mesirci ve Muhammet Yıldırım ile gole yaklaşırken, Aliağa Helvacı ise Kenan ve İzzet ile net pozisyonlar buldu. Ancak her iki takım da fileleri havalandırmayı başaramayınca devre 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da tempo düşmedi. Bornova Yeşilova Spor Kulubü, Baran Mesirci ile iki önemli gol fırsatından yararlanamazken, Aliağa Helvacıspor'da Yağmurcan ve Doğukancan'ın çabaları sonuç getirmedi. Karşılaşma, başladığı gibi 0-0'lık skorla sona erdi.

Bu sonuçla Aliağa Helvacıspor puanını 52'ye yükseltti. Liderlik şansını kaçırsa da Play-Off'lara katılmayı garantileyen Aliağa Helvacıspor, sezondaki iddiasını sürdürdü. Bornova Yeşilova ise 43 puanla haftayı 4. sırada tamamladı.

Aliağa Helvacı, Bornova Yeşilova maçı beraberlikle sonuçlandı

Aliağa Helvacı, Bornova Yeşilova maçı beraberlikle sonuçlandı

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