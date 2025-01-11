Aliağa Pektimspor, Yalovaspor’a fark attı

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 14'üncü hafta mücadelesinde evinde Yalovaspor Basketbol'u rahat bir oyunla 93-65 mağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu Yalovaspor'dan 19 sayıyla Krampelj oldu. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 6'ncı galibiyetini elde ederken, Yalova ekibi 11'inci mağlubiyetini aldı. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodu ev sahibi ekip son 3 dakikadaki etkili oyunuyla 23-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında üst üste 2 kez 3 sayılık isabet bulan Aliağa Petkimspor, 15-0'lık seri yakalayıp farkı 25 sayıya (38-13) çıkardı. İzmir temsilcisi soyunma odasına 37 sayı üstün girdi: 59-22.

Üçüncü periyotta rahat oyununu sürdüren Aliağa ekibi bir ara farkı 46 sayıya (81-35) kadar çıkarıp son bölüme 43 sayılık avantajla girdi: 87-44. Final periyodunda konuk ekip 21-6 üstünlük kurup daha fazla sayı bulmasına rağmen Aliağa Petkimspor maçı 28 farkla kazandı.