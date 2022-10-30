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Frutti Extra Bursaspor'un serisini Aliağa Petkimspor bitirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor'u 80-72 mağlup etti.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 15:36
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Aliağa Petkimspor bir ilki başardı

Frutti Extra Bursaspor'un serisini Aliağa Petkimspor bitirdi
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Karşılaşmaya Simmons ve Prewitt'in basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk 4 dakikayı Dorukhan'ın 3 sayılık basketiyle 13-9 üstün geçti. Clemmons'ın sayılarına rağmen aradaki farkı 7 sayıya (26-19) çıkaran ev sahibi ekip periyodu 28-23 önde bitirdi.

İkinci periyoda Clemmons ve Thornwell'in basketleriyle başlayan Frutti Extra Bursaspor, rakibine sadece 2 sayı şansı verdiği periyodun ilk 6 dakikalık bölümünde 14 sayı bularak, aradaki farkı 7 sayıya yükseltti: 37-30. Konuk ekip devreyi de 45-39 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodun başında Dudzinski ve Ahmet Düverlioğlu'nun basketleriyle 12 sayılık farka (53-41) ulaşan konuk ekip karşısında 10-0'lık seri bulan Aliağa Petkimspor, 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 53-51. Konuk takımın tekrar farkı 8 sayıya (59-51) çıkardığı periyodun son 3,5 dakikalık bölümünde rakibine basket şansı tanımayan Aliağa Petkimspor, 11-0'lık seriyle periyodu 62-59 önde bitirdi.

Dördüncü periyotta son 5 dakikaya 72-65 üstün giren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 80-72 galip ayrıldı.

Aliağa Petkimspor'un iç sahada ilk, toplamda 3. galibiyete ulaştığı ligde, Frutti Extra Bursaspor ilk mağlubiyetini yaşadı.

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