Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'u tek sayı farkla devirdi

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-82'lik skorla mağlup etti.
ALİAĞA PETKİMSPOR 83 ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 82
Salon: ENKA
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil
Aliağa Petkimspor: Dotson 18, Van Beck 25, Russell 7, Williams 3, Troy Selim Şav 2, Tyree, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Aldridge 4, Echenique 18, Kılıçarslan Şenkahya 4
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 13, Starks 16, Emircan Koşut 7, Bruinsma 4, Ata Kahraman, Yesukan Onar 3, Sajus 15, Arda Berk Kaya, Love 21
1. Periyot: 23-19
Devre: 45-46
3. Periyot: 64-64