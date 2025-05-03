Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'u tek sayı farkla devirdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'u tek sayı farkla devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-82 yendi.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-82'lik skorla mağlup etti.

ALİAĞA PETKİMSPOR 83 ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 82

Salon: ENKA

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil

Aliağa Petkimspor: Dotson 18, Van Beck 25, Russell 7, Williams 3, Troy Selim Şav 2, Tyree, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Aldridge 4, Echenique 18, Kılıçarslan Şenkahya 4

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 13, Starks 16, Emircan Koşut 7, Bruinsma 4, Ata Kahraman, Yesukan Onar 3, Sajus 15, Arda Berk Kaya, Love 21

1. Periyot: 23-19

Devre: 45-46

3. Periyot: 64-64

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