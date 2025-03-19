Aliağa Petkimspor tur şansını zora soktu

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu 5. hafta maçında Aliağa Petkimspor sahasında karşılaştığı İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine 85-80 yenildi.
Daha önce çeyrek finali garantileyen lider Tenerife bu sonuçla 5’te 5 yaparken, 1 galibiyette kalan Petkimspor tur şansını mucizelere bıraktı. İzmir temsilcisi son maçında önümüzdeki hafta İtalya ekibi Reggiana’ya konuk olacak.
ALİAĞA PETKİMSPOR 80 TENERIFE 85
Salon: Aliağa Belediyesi Enka Arena
Hakemler: Paulo Marklar (Portekiz), Boris Krejic (Slovakya ), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
Aliağa Petkimspor: Van Beck 14, Willams 8, Tyree 10, Echenique 11, Aldridge, Dotson 15, Russell 13, Troy Selim Sav 4, Yavuz Gültekin 5
Başantrenör: Burak Gören
Tenerife: Abromaitis 2, David Kramer 9, Henri Dell 5, Lluis Costa 16, Giorgi Shermadini 10, Scrubb 5, Konstantin Kostadinov 22, Joan Sastre 3, Jaime Fernandez 12, Aaron Doornekamp 1, Rafaek Rodriguez Galvan, Louis Riga
Başantrenör: Txus Vidorreta
1. Periyot: 17-22 (Tenerife lehine)
Devre: 42-40 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 62-65 (Tenerife lehine)