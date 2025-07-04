Aliağa Petkimspor'a Galatasaray'dan forvet

Kaynak: İHA
Aliağa Petkimspor'a Galatasaray'dan forvet

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamlayan önceki sezon ise Yunan temsilcisi Aris’te EuroCup tecrübesi yaşayan Letonyalı forvet Roberts Blumbergs, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'la anlaştı.

Aliağa Petkimspor'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan, bir önceki sezon ise Yunan temsilcisi Aris’te EuroCup tecrübesi yaşayan başarılı uzun forvet Roberts Blumbergs, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı. Yunanistan Ligi’nde 2022–23 sezonunda 27 maçta 9.0 sayı – 3.1 ribaund ortalamaları yakalayan Blumbergs, yüzde 53.6 saha içi isabet ve yüzde 45.3 üç sayı yüzdesiyle sezonu tamamladı" denildi.

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