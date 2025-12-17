Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu ikinci hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza’yı 98-75 mağlup etti. İzmir ekibi, bu sonuçla gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

ENKA Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Aliağa Petkimspor, ilk periyodu 23-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Zaragoza’nın oyuna denge getirme çabasına rağmen üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-35 avantajla girdi.

Üçüncü periyotta konuk ekip farkı eriterek 58-7 öne geçse de son çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline alan Aliağa Petkimspor, hücumda yüksek yüzdeyle oynadı ve mücadeleyi 23 sayı farkla kazandı.

FRANKE VE EFIANAYI ÖNE ÇIKTI

Aliağa Petkimspor’da Franke 24 sayı, Efianayi 20 sayı, Blumbergs 14 sayı ve Sajus 13 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Casademont Zaragoza’da ise Robinson 14, Koumadje 12 ve Dubljevic 11 sayı ile mücadele etti.