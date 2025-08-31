Aliağa’da 103 yıllık zafer, gurur ve coşkuyla kutlandı

Aliağa Belediyesi tarafından organize edilen fener alayı ve Sefo konseri zafer bayramı coşkusunu zirveye taşıdı.

Aliağa'da gerçekleştirilen resmi kutlama programı sonrasında Enka Spor Salonu önünde toplanan binlerce Aliağalı, ellerinde Türk bayrakları ve dev Atatürk posterleriyle kortej halinde Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve alanına yürüdü. Belediye bandosu eşliğinde söylenen marşlarla ilerleyen korteje Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, gaziler, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve motorlu-bisikletli gruplar eşlik etti. Kimi vatandaşlar ise balkon ve pencerelerinden ellerindeki bayrakları sallayarak yürüyüşe destek verdi.

Kortejin Avcı Ramadan Çocuk Oyun alanına ulaşmasıyla coşku doruğa çıktı. Alanı dolduran binlerce Aliağalının dalgalandırdıkları bayraklar ve cep telefonlarının ışıklarıyla gerçekleştirdikleri gösteriler kutlamalara renk kattı.

ZAFER BAYRAMI, SEFO'NUN ŞARKILARIYLA TAÇLANDI

Kutlamaların en heyecanlı anı ise ünlü rap sanatçısı Sefo'nun sahneye çıkmasıyla yaşandı. Alkışlar eşliğinde sahneye gelen Sefo, sevilen parçalarıyla binlerce dinleyiciye coşku dolu bir konser verdi. "Bonita" ile başlayan konserde "Affettim', "Bilmem Mi?', "Yerinde Dur', "Isabelle" ve daha birçok hit şarkı seslendirildi. 27 eserlik geniş repertuvarıyla Aliağalıların gönlünde yer eden sanatçı, Zafer Bayramı sevincini müziğiyle ve sahne performansıyla zirveye taşıdı.

BAŞKAN SERKAN ACAR: "ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN, CUMHURİYETİMİZ SONSUZA DEK YAŞASIN"

Konserin bir bölümünde sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağalılara hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bu toprakları bizlere vatan yapan başta Ulu Önderimiz, Başkomutanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Bugün burada, binlerce Aliağalıyla aynı coşkuyu paylaşmaktan büyük gurur duyuyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun, Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşasın."

SEFO'YA ANLAMLI HEDİYE

Zafer Bayramı'nda Aliağa'da sahne alan ünlü sanatçıya teşekkür eden Başkan Serkan Acar, Sefo'ya Aliağalı kadınların el emeğiyle dokunan ve Aliağa'nın coğrafi işaretli değerlerinden olan, asırlık motifleri yaşatan tarihi "Helvacı Kilimi" hediye etti.