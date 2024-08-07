Aliağa'da atılan sigara izmariti yangına yol açtı

Kaynak: İHA
Aliağa'da atılan sigara izmariti yangına yol açtı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, yol kenarına atılan söndürülmemiş sigara izmariti kuru otların tutuşmasına neden olarak yangına sebep oldu.

Yangında bir kamyonet ve zeytin toplama makinesi zarar gördü.

Kuru otlar alev aldı

Olay, İzmir-Çanakkale Karayolu Yeni Foça kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Yol kenarına gelişigüzel atılan sigara izmariti, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Alevler hızla yayıldı ve çevreye sıçradı.

Hızlı müdahale ile yangın kontrol altında

Yangını fark eden İZSU ekipleri, hemen müdahale etti. Yakınlarda bulunan bir işletmenin bahçesinde park halindeki bir kamyonet ve zeytin toplama aracı yangından zarar gördü. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Belediyesine bağlı ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın tamamen kontrol altına alındı.

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