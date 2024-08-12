Aliağa’daki orman yangınında son gelişme

Yangın, saat 14.30'da başladı ve hızla yayılarak büyük bir alanda etkili oldu.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına müdahale etmek üzere hızlıca harekete geçti. Yangını kontrol altına almak amacıyla bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği etkili müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Şu anda bölgede yangının yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.