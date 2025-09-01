Aliağalı balıkçılar sezonu festivalle karşıladı: Vira Bismillah

Aliağa Balıkçı Barınağı’nda, Aliağa S.S. Su Ürünleri Kooperatifi ile Çakmaklı S.S. Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte balık ekmek dağıtımıyla birlikte çocuklar için yüz boyama, pamuk şeker ve dondurma ikramları renkli anlar yaşattı.

PROTOKOL YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ

Festivale Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye başkan yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Aliağa Müftüsü Ali Saim Doğru, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, İMEAK DTO Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa S.S. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül ve yönetimi, siyasi parti temsilcileri, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BALIKÇILIK KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Etkinliğin açılış konuşmasında, balıkçılığın Aliağa için önemli bir kültürel değer olduğunu vurgulayan Aliağa S.S. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül, şöyle dedi: “Bugün yalnızca yeni sezonu açmıyoruz. Denizle bağımızı, emeğimizi ve dayanışmamızı da yaşatıyoruz. Balıkçılık kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için bu etkinlikler çok değerli. Desteklerini esirgemeyen kaymakamımıza, belediye başkanımıza, kurum temsilcilerimize ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni sezonun tüm balıkçılara bolluk ve bereket getirmesini diliyorum.”

ALİAĞA’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK ÇALIŞMALARI

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, sürdürülebilir balıkçılık projeleri hakkında bilgi verdi. Aksakal, geçen yıl Aliağa Belediyesi ile başlatılan yapay resif projesinin büyük ölçüde tamamlandığını ifade ederek, “Resiflerimizde balık popülasyonu hızla artıyor. Ayrıca İzmir Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan Aliağa Körfezi Mavi Dönüşüm Projesi ile hayalet ağların temizlenmesi, balık yuvalarının açılması ve midye yuvaları kurulması planlanıyor. Bu çalışmalar denizlerimizi temizleyecek ve balık varlığını artıracak. Hepimizin görevi denizlerimizi korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemektir.” dedi.

“ŞENLİK HAVASINDA SEZONU AÇIYORUZ”

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, yeni sezonu şu sözlerle kutladı: “Av yasağının ardından bugün sezonu hep birlikte açıyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık için bu yasakların devamı çok önemli. Temiz deniz ve çevre önceliğimiz. Yeni projelerle balıkçılığın gelişmesine katkı sunacağız. Bu güzel organizasyonda emeği geçen kooperatiflerimize teşekkür ediyor, tüm balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum. Vira Bismillah.

”COŞKULU ANLARLA SONA ERDİ

Protokol konuşmalarının ardından Aliağa Müftüsü Ali Saim Doğru, bereketli bir sezon için dua etti. Program, Aliağa Bandosu gösterisi, tulum ve kemençe dinletileri ile horon gösterisi eşliğinde neşeli anlarla tamamlandı.

