Aliağa’nın sevilen başkanı son yolculuğuna uğurlandı

43 yaşında hayatını kaybeden Yiyitalp için Aliağa Merkez Camii'nde kılınan Öğle namazına müteakip Demokrasi Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Salih Yiyitalp'in cenazesi, Aliağa Kabristanlığı'nda defnedildi.

Cenaze Törenine Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, İzmir Büyüşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, İzmir Alay Komutanı Tümgeneral Dr. Metin Düz, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdem Hünü, Aliağa Belediye Başkan yardımcısı Mesut Öztürk, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Aliağa belediye meclis üyeleri, oda başkanları yanı sıra ve siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum örgütleri ile ailesi, sevenleri çok sayıda vatandaş katıldı.

1982 yılında Aliağa'da doğan Yiyitalp, evli ve iki çocuk babasıydı. Esnaf camiasında sevilen ve güven duyulan bir isim olarak öne çıkan Yiyitalp, 2014 yılında Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına seçildi. Bu görevini sürdürürken, 2021 yılında Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevine getirildi.

Yiyitalp, 2023 yılı Şubat ayında 16. Bölge İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği yönetim kurulu üyeliğine seçilerek Aliağa'yı üst düzey esnaf birliklerinde temsil etti. Aynı yıl Haziran ayında yapılan İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) genel kurulunda ise yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Görev yaptığı tüm alanlarda aktif çalışmaları ve başarılı yönetimi ile dikkat çeken Salih Yiyitalp'in vefatı, Aliağa'da derin üzüntüye neden oldu.