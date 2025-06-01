Alibey Barajı can aldı: 65 yaşındaki İsmail Deliduman boğuldu! Yaz geldi, boğulma vakalarına dikkat

Olay, saat 14.30 civarında Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki Alibey Baraj Gölü kıyısında gerçekleşti. İsmail Deliduman (65), göle girdikten sonra kayboldu.

Beraberinde sahile gelen yeğeni, amcasını uzun süre göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Su altı arama ekiplerinin baraj gölünde bir saat süren çalışması sonucu Deliduman’ın cansız bedeni bulundu.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"HER YERDE UYARI TABELALARI VAR"

Bölgede olanları gören Hamza Anart, “Ailecek pikniğe gelmiştik, olay yeni oldu. Kurtarma ekipleri ve dalgıçlar müdahale etti, biz de merakla sonucu bekliyoruz. Cenazeyi çıkardılar ama henüz görmedik. Daha önce de boğulma vakaları yaşandı, burası yüzmeye uygun değil, her yerde uyarı tabelaları var,” dedi.

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