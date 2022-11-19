Yüksek tansiyonu yerle bir ediyor. Kalp rahatsızlıklarına bire bir

İnsanların doğadaki besinlere yönelmesi dikkat çekti. Alıç çiçeği çayının faydaları bunun için ön plana çıktı.

ALIÇ ÇİÇEĞİ NEDİR?

Kuzey Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya özgü bir bitki olan alıç otu antioksidan açısından zengindir. Boyu 7 metreyi bulan alıç ağacı, beyaz renkte çiçeklere sahip dikenli bir bitkidir.

ALIÇ ÇİÇEĞİNİN ÇAYININ FAYDALARI

-Düzenli tüketilen alıç çayı, kolestrol tedavisine yardımcı olur. Kolestrol hastalarına günde iki bardak alıç çayı tavsiye edilir.

-Yemeklerden sonra tüketilen bir fincan alıç çayı, yağı kırarak sindirimi kolaylaştırır.

- Yumurtalıkların erken yaşlanmasını engelleyen alıç çayı, menepoz dönemindeki kadınların da sıkıntılarını giderir.

-Safra salgısının artmasına yardımcı olarak mide sağlığını korur.

-Cinsel performansı artırıcı etkisi vardır.

-Sakinleştirici etkisi sayesinde sinirsel çarpıntı gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardım eder.

-Uyku düzenini düzenler ve uykusuzluğu önler.

-Kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Kalbin kanı pompalamasına yardımcı olarak kalbin yükünü hafifletmeye yardımcıdır.

-Kalp ritmini düzenler ve kalp krizi riskinin önüne geçmeye yardımcıdır.

-İdrar söktürücü etki gösterir.

ALIÇ ÇİÇEĞİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Alıç meyvesi, yaprağı ve çiçeğinden oluşan karışımdan kaynamış bir bardak suya 1 tatlı kaşığı eklenir ve 15-20 dakika demlenmeye bırakılır.

Hazırlanan alıç çayı sabah ve akşam aç karnına tüketilebilir.