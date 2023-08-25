Alica Schmidt'den Haaland'a ilginç teklif: Seni bekliyorum

Ünlü Alman atlet Alica Schmidt Manchester City’nin 23 yaşındaki yıldızı Erling Haaland’a ilginç bir teklifte bulundu.

400 METREDE MAHVEDERİM

Dagbladet'e konuşan Alica Schmidt, "Haaland'ı 200 metre koşusunda yenmek çok zor ama 400 metrede mahvederim. Haaland ile koşmayı çok isterim. Kendimi böyle iyi bir futbolcuyla kıyaslamak harika olurdu. Muhteşem bir kapışma olurdu. Onu yenersem mutlu olurdum" dedi.

HAALAND GEL VE YARIŞALIM

Alica Schmidt, "Haaland'a davet göndermeyi düşünüyorum. Ben böyle bir karşılaşmaya her zaman hazırım. Hatta ilk davetimi buradan yapayım; Haaland gel ve yarışalım, hangimiz daha hızlıysa öğrenelim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.