Alican ne demek? Alican isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Alican da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Alican ne demek? Alican isminin anlamı nedir?

Alican ne demek? Alican isminin anlamı nedir?

Alican adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Alican isminin anlamını araştırıyor. Peki, Alican ne demek? Alican isminin anlamı nedir?

ALİCAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Alican ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Yüce ruhlu, kanaatkar ve yardımsever kişi

- Şanı yüce olan

- En yakın dost

ALİCAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ali kelimesi Esmaül Hüsnada yer alan isimlerden biridir. Bu isim tek başına Kuran'ı Kerimde geçse de Alican ismi, hiçbir ayette geçmemektedir.

Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Son Haberler
Miniklere trafik eğitimi verildi Gündem
Miniklere trafik eğitimi verildi
Profiterol nasıl yapılır? Profiterol tarifi için malzemeler neler? Gündem
Profiterol nasıl yapılır? Profiterol tarifi için malzemeler neler?
Flamengo'da Tite dönemi resmen başladı Spor
Flamengo'da Tite dönemi resmen başladı
Putin’den İsrail-Filistin açıklaması Dünya
Putin’den İsrail-Filistin açıklaması
Tuvalete gizli kamera koydu kadınları çekti. Sapık patronun kurduğu düzenek şeytanın bile aklına gelmez Gündem
Tuvalete gizli kamera koydu kadınları çekti. Sapık patronun kurduğu düzenek şeytanın bile aklına gelmez
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti Magazin
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
Pençe Harekat bölgesinde 1 asker şehit Gündem
Pençe Harekat bölgesinde 1 asker şehit