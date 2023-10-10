Alican adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Alican isminin anlamını araştırıyor. Peki, Alican ne demek? Alican isminin anlamı nedir?

ALİCAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Alican ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Yüce ruhlu, kanaatkar ve yardımsever kişi

- Şanı yüce olan

- En yakın dost

ALİCAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ali kelimesi Esmaül Hüsnada yer alan isimlerden biridir. Bu isim tek başına Kuran'ı Kerimde geçse de Alican ismi, hiçbir ayette geçmemektedir.