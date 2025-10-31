Artan hayat pahalılığının alım gücüne yönelik olumsuz etkisi günden güne artıyor. İlk olarak mağazalardaki müşteri yoğunluğunun azalmasıyla başlayan dalga yeme- içme sektörünü de etkisi altına aldı.



Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Eylül 2025 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 26,5 oranında artarak 4264 puana yükseldi. Ancak, Eylül 2025 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 33,29 olduğu dikkate alındığında, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun altında kaldığı görülüyor



Ekonomist Fatih Keresteci, Eylül endeks dönemine yönelik şu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;





” AVM ciro endeksi 2025 yılı Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 26,5 büyüdü. TÜFE enflasyonu ile arındırıldığında reel olarak yüzde 5’lik bir daralma var. Kategori bazında bakınca, son dönemde sıklıkla olduğu üzere, keskin ayrışmalar var. Şöyle ki, yıllık değişim oranlarına göre giyim yüzde 33,4 büyüme ile ilk sırada yer alıyor ve reel olarak da pozitif büyüyen tek kategori. Onu yüzde 29 artış ile teknoloji, yüzde 27,7 ile yiyecek-içecek ve yüzde 26,2 ile hipermarket kategorileri takip ediyor. Son aylarda hep olduğu üzere diğer ile ayakkabı kategorileri listenin en alt iki sırasını teşkil ediyor. Tekrar tekrar dile getiriyor olabiliriz ancak ayakkabı kısmı nominal olarak da büyümekte zorlanıyor, ki bu noktada yapısal bir problem gördüğümüzü yinelemek istiyoruz.