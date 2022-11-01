Alın kırışıklığı derin olanlar hangi hastalığa dikkat etmeli?

Fransız bilim insanları derin alın kırışıklıkları olan kişilerin kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybetme riskinin daha yüksek olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre; alındaki kırışıklıklar, o kişinin kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybetme riskinin 10 kat daha fazla olduğunu bildirdi.



Araştırma şöyle yapıldı:

20 yıldır sağlıklı olan 32, 42, 52 ve 62 yaşlarında 3 bin 200 yetişkin analiz edildi. Bu kişilerin alnındaki kırışıklıkların sayısına ve derinliğine bağlı olarak puan verildi. Yüksek puan alan kişilerin kardiyovasküler hastalıktan hayati riskinin biraz daha yüksek olduğunu tespit ettiler. Öyle ki, iki ve üç puan alanların, sıfır puan alanlara göre hayati risklerinin 10 kat daha fazla olduğunu buldu.