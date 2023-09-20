Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah tarihi belli oldu. Jet hızıyla nikah masasına gidiyorlar

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten hemen sonra ünlü işletmeci Umut Evirgen'le sürpriz bir aşka yelken açan Alina Boz'dan müjdeli haber geldi. İddialara göre ünlü çift evleniyor ve düğün tarihleri de belli oldu.

Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah tarihi belli oldu. Jet hızıyla nikah masasına gidiyorlar

Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, ilişkisini son verdikten kısa bir süre sonra çapkınlıklarıyla bilinen ünlü işletmeci Umut Evirgen ile birliktelik yaşamaya başladı.

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Alina Boz ve Umut Evirgen aşkı doludizgin devam ederken çiçeği burnunda aşıklar henüz ilişkilerinin başında evlilik kararı aldı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, Alina Boz'a fena tutuldu.

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Günaydın'ndan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; ünlü yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, güzel oyuncu Alina Boz'a geçen ay gittikleri Paris'te evlilik teklifi etti. Alina Boz ise, 'Evet' yanıtını verdi.

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İddialara göre; çift tatil dönüşü ailelerini bir araya getirdi ve kız isteme töreni gerçekleşti. Düğün tarihi de ortaya çıktı. Alina Boz ve Umut Evirgen 15 Kasım'da Boğaz'daki bir yalıda aile arasında düğün yapacak.

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