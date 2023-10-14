Alina adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Alina isminin anlamını araştırıyor. Peki, Alina ne demek? Alina isminin anlamı nedir?
ALİNA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Alina ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Soylu, asil, yüce.
- Aydınlık, parlak.
- Dürüst, adil.
ALİNA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Alina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Alina ismini koymak caizdir.