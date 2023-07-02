Alioski'den Fenerbahçe'ye veda

Geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan Alioski, Fenerbahçe'ye veda ettiğini açıkladı.

Alioski'den Fenerbahçe'ye veda

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Ezgjan Alioski, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı lacivertli kulübe veda ederek Arabistan'a geri döndü.

Alioski'nin veda mesajı şu şekilde;
-Merhaba Fenerbahçe ailesi. Veda etmek her zaman zor ama hayat böyle. Sadece söylemek istiyorum ki, desteğiniz için çok teşekkürler. Fenerbahçe'de oynamak ve buranın bir parçası olmak benim için bir onurdu. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Bolca başarı ve iyi şanslar, teşekkürler.

Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Alioski 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı

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