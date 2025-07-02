Alioski'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Alioski'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Eski Fenerbahçeli futbolcu Ezgjan Alioski, Merih Demiral'ın Youtube kanalına konuk olurken samimi açıklamalar yaptı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ezgjan Alioski, Merih Demiral'ın Youtube kanalında yaptığı 'DemiCast' programına konuk oldu. Tecrübeli futbolcu sarı lacivertli ekipteki günleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

TRANSFER İTİRAFI GELDİ

Süper Lig deneyimi hakkında konuşan Alioski'den transfer itirafı geldi. Merih Demiral'ın 'Fenerbahçe'den önce Galatasaray ile de bir şeyler var mıydı' sorusuna Alioski, "Evet, Galatasaray ile vardı Trabzonspor'la vardı. Ama o anlaşmaları yapmak istemedim. Sanırım Fenerbahçe Kulübü beni istedi ve anlaştık. Oraya gitmek çok duygusal ve mutluluk vericiydi. Hâlâ ligi ve Fenerbahçe'yi takip ediyorum."

"ARDA'NIN KARAKTERİ HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Arda Güler hakkında da konuşan Alioski, "Arda hakkında en sevdiğim şey saygısı. Tüm oyunculara olan saygısı yıllardır devam ediyor. Arda karakterini hiç değiştirmedi." dedi.

"LİG KOLAY DEĞİL"

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye olan etkisine ne diyorsun sorusunu Alioski, "Herkes Mourinho'yu getirince şampiyonluğu kazanacaklarını sandı tabii. Ancak lig kolay değil." şeklinde yanıtladı.

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