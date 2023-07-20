Alişan’ın annesinden yürek yakan paylaşım

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüse yakalanmasının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Tarifi imkansız bir acı yaşayan anne Suzan Tektaş, oğluna olan özlemini bir kez daha dile getirdi.

Alişan’ın annesinden yürek yakan paylaşım

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 tarihinde henüz 41 yaşındayken koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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Selçuk Tektaş'ın acılı annesi Suzan Tektaş, ölüm yıl dönümünden bir gün önce oğlunu andı.

"HASRETİNDEN İÇİ YANAN ANNEN VAR"

Instagram hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşım yapan Suzan Tektaş, "Ey rüzgar... Git oğluma de ki; sürekli seni düşünen, uykuları kaçan, hasretinden içi yanan annen var. Seni çok ama çok özlemiş de. Olur mu?" ifadelerini kullandı.

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"ÖZLEMİNLE GEÇİRMEDİĞİM BİR SANİYEM YOK"

Yaşasaydı geçtiğimiz mayıs ayında 43 yaşını kutlayacak olan Selçuk Tektaş’ı, ailesi doğum gününde unutmamıştı. Tektaş Ailesi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getirmişti.


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