Alişan’ın kardeş acısı: Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek

Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş'ı 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle kaybetmiş, Tektaş'ın ani ölümü ailesini ve dostlarını derin bir üzüntüye boğmuştu.

Kardeşinin vefatının 3. yıl dönümünde Alişan, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Alişan, kardeşiyle çektirdiği yıllar öncesine ait fotoğrafları da yayımladı.

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Kardeşine olan özlemini dile getiren Alişan, “3 koca yıl geçti sensiz… Tam da bu geceydi… 21 Temmuz 2021… Biz sen gittiğin günden beri, sensizliği hissettirmemek için çalışıyoruz Selçuk’um.. Ama öyle bir dokunmuşsun ki hepimizin hayatına, kardeş, oğul, eş, baba, abi, arkadaş, dost olmuşsun ki bize, nereye gitsem mutlaka iyiliğinin dokunduğu birisi çıkıyor karşıma ve seni anlatıyor.. Ben de her defasında Allah’ım iyi ki benim kardeşim olmuş diyorum içimden… Hayatta değil ama hala benim göğsümü kabartıyor, hala dua alıyor herkesten şükürler olsun diyorum.. Ben seni Eyşan’ıma, Ceylan’ıma, Burak’ıma ve Eliz’ime anlatmaya devam edeceğim.. Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek ama sen yüreğimizde hep en son görüştüğümüz halinle kalacaksın.. Seni çok özledim, özledik.. Allah'ım sana ve bu vesileyle yazdıklarımı okuyan herkesin kaybettiği yakınlarımıza rahmetiyle muamele edip, cennetiyle mükafatlandırsın İnşallah..” ifadelerini kullandı.