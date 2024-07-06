Alisha Lehmann imzaladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alisha Lehmann imzaladı

Alisha Lehmann İngiltere'de geçirdiği yedi sezonun ardından Aston Villa'dan ayrılarak Juventus'un yolunu tuttu.

Lehmann, Juventus'un bu hafta WSL'e transfer ettiği ikinci isim oldu; Everton'dan rekor transfer Hanna Bennison ise Çarşamba günü takıma transfer oldu.

Aston Villa formasıyla çıktığı 74 maçta 14 gol atan İsviçreli yıldız, bütün dünyada kadın futbolunun reklam yüzü oldu. Aston Villa yıldız oyuncularının takımdan ayrılmasından sonra yayınladığı mesajda "Kulüpteki herkes Alisha'ya bordo-mavili forma altında geçirdiği süre için teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki bölümünde ona başarılar diliyor." ifadelerini kullandı.

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