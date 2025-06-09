“Alışır” dedi, alıştık

Türkiye’yi, dahası Türk insanını en iyi tanıyan liderlerden biri Turgut Özal’dı.

Turgut Özal’ın enteresan çıkışları ve tespitleri vardı.

Mesela hayat pahalılığına, özellikle memurların düşük zam almasına ilginç bir yanıt vermişti:

“Benim memurum işini bilir.”

Turgut Özal diyordu ki, biz memura az maaş veriyoruz ama bakın, memur hayatına devam ediyor.

Nasıl devam ediyor? Evini alıyor, arabasını alıyor, hayatını sürdürüyor. Onun söylenmesine bakmayın. “İşini bilir” diyerek, aslında örtülü biçimde rüşvet aldığını ya da alabileceğini ima ediyordu.

Memurun rüşvet alıp almadığını tabii ki biz bilemeyiz ama Turgut Özal aslında bunu söyleyerek memura rüşvet yolunu göstermişti.

Yani memurun ruhunu şeytana satması konusunda bir tür tavsiyede bulunmuştu.

Aslında Turgut Özal, Türkiye için çok enteresan bir insandı. Büyük bir değişimin bir parçasıydı. Ya da diyebiliriz ki, büyük bir değişimi başlatan siyasi liderdi. Bugün AK Parti’nin yaptıkları, aslında Turgut Özal’ın yaktığı bir ateşin devamıdır.

Peki, başka ne demişti Turgut Özal?

Yapılan zamlar, cezalar, hayat pahalılığı ya da çıkarılan, mantığın almadığı hukuk dışı kanunlarla ilgili?

“Alışırlar.”

Evet, Turgut Özal’a göre Türk insanına ne yaparsanız yapın, bir gün, iki gün, üç gün tepki gösterir... sonra alışır.

Ve gerçekten de alışıyoruz. İşte, trafik cezaları... Bayramdan önce radarlar can yakmaya başladı. Öyle can yaktı ki, hem de insanların bütçesini zorlayacak türden cezalar verildi. Ne oldu? Unutmaya başladık bile, yani alıştık.

Vergiler arttı, gelir vergisi yükseldi: Alıştık.

KDV yükseltildi: Alıştık.

Motorlu Taşıtlar Vergisi bir kez daha ödendi: Alıştık.

Yurt dışı çıkış harcı 720 liraya yükseltildi. Bana göre bu bir haraçtır; kişisel özgürlüğe ve anayasal haklara bir engeldir. Ama bakın, ona da alıştık. İnsanlar paşa paşa bu parayı ödüyor.

Yani özetle, Türk insanının gerçekten “alışma” diye bir özelliği var. Tepkileri sınırlı ve çok çabuk geçiyor. Ne yaparsanız yapın, bir gün, iki gün bağırıyor, sızlanıyor... ondan sonra alışıyor.

İşi rutine sokuyor. İşte bu nedenle Erdoğan bunu çok iyi biliyor. Yani Turgut Özal’ın başlattığını bugün AKP çok güzel sürdürüyor. Bizi, alışma özelliğimizi kullanarak yönetiyorlar.

Bakın, bugüne kadar yapılan protestolara… CHP’nin başlattığı birçok markaya yönelik protestolar bile yerini yine rutin alışverişe bıraktı.

Alışıyorlar.

Galiba daha da alışacağız… alışmaya.