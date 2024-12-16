Alışveriş merkezine geldiler, trafikten nedeniyle kontak kapattılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alışveriş merkezine geldiler, trafikten nedeniyle kontak kapattılar

Bursa'da terminal yolu üzerinde bulunan Anatolium Alışveriş Merkezi'ne gelen müşteriler otoparktan çıkamayıp saatlerce mahsur kalınca isyan etti.

Bursa'da terminal yolu üzerinde bulunan Anatolium Alışveriş Merkezi'ne gelen müşteriler otoparktan çıkamayıp saatlerce mahsur kalınca isyan etti. Trafik kilitlenince bazı şoförler kontak kapatırken, otoparktan çıkamayan sürücüler ise durumu şarkı ile protesto etti.

Merkez Osmangazi ilçesi Terminal Yolu üzerinde bulunan Anatolium'a giden vatandaşların çilesine terminale gelen araçlar da eklenince yollar kilitlendi.

Anatolium otoparkından çıkmaya çalışan sürücüler, terminale girmek isteyen ticari araçları da kilitledi. Kilitlenen yol sebebiyle terminaldeki otobüslerine geç kalmak istemeyen vatandaşlar, yağmurlu havaya rağmen araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

TRAFİĞİ ŞARKI İLE PROTESTO ETTİLER

Öte yandan, Anatolium'un otoparkında bulunan sürücüler ise otoparktan çıkamadı. Saatlerce trafiğin bitmesini bekleyen sürücüler durumu araçlarından açtıkları şarkılar ile protesto etti.

Alışveriş merkezine geldiler, trafikten nedeniyle kontak kapattılar

Alışveriş merkezine geldiler, trafikten nedeniyle kontak kapattılar

Alışveriş merkezine geldiler, trafikten nedeniyle kontak kapattılar

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