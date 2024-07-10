Alışveriş tutarını gören aile şok geçirdi! Misafir çağırdıklarına pişman oldular

Bir aile, market alışverişini sosyal medya üzerinden paylaşması, geniş çapta ilgi çekti. Alışverişe çıkan anne, "Yeni evime misafir davet edecektim ama evde hiçbir şey olmadığını fark edip alışverişe çıkmışızdır…" ifadelerini kullandı. Aile, mutfak gereksinimleri için yaptıkları alışveriş sonucunda toplam 7.157,39 Türk Lirası harcadı.

Sosyal medyada paylaşılan video, ekonomik durum hakkında şikayetlerin yanı sıra, bazı kullanıcılar tarafından makul bulunan fiyatlar üzerine de tartışmalara yol açtı.

TÜİK'İN YAYIMLADIĞI VERİLERE GÖRE MARKET FİYATLARI YÜZDE 25.5 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tarafından açıklanan haziran enflasyon verilerine göre, gıda fiyatları bir yılda yüzde 68.08 arttı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, gıda fiyatları 6 ayda ise yüzde 25.25 oranında yükseldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) verileri de gıda enflasyonunu yeniden gözler önüne serdi. Fiyatı en çok artan ürünler listesinde zirveye limon yerleşti. 27 Aralık 2023’te 15.22 lira olan limonun kilogram fiyatı, haziranda yüzde 213.9’luk artışla 47.79 liraya çıktı.