Cep telefonunu kadınların etek altına sokup çekiyordu. Market sapığı kameraya yakalandı

DHA' nın haberine göre, İstanbul Kağıthane’de bulunan bir zincir markette çekildiği ileri sürülen görüntülerde, kadınların etek altını fotoğraflayan bir erkek, güvenlik kameralarına yakalandı.

Sapığın görüntülerde, kadınların etek altını çektiği görüldü. Polise haber verilmesi üzerine görüntülerden kimliği tespit edilen sapık gözaltına alındı. İddiaya göre sapığın, Serdar E. olduğu ve komiser olarak görev yaptığı söylendi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler sonrası gözaltına alınan sapık komiserin telefonundaki arşivinden birçok kadına ait görüntüler çıktığı ileri sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Serdar E.’nin markette raflardan ürün alan bir kadının eteğinin altına telefonunu sokarak görüntü çektiği görülüyor.

Çekilen görüntüler büyük tepkiye neden oldu.