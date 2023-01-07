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  • Cep telefonunu kadınların etek altına sokup çekiyordu. Market sapığı kameraya yakalandı

Cep telefonunu kadınların etek altına sokup çekiyordu. Market sapığı kameraya yakalandı

İstanbul Kağıthane'deki bir zincir market şubesinde bir sapığın, kadınların etek altından görüntülerini çektiği o anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan sapığın ise komiser Serdar E. olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 12:55
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Alışveriş yapan kadınların eteklerinin altına kamera sokuyordu

Cep telefonunu kadınların etek altına sokup çekiyordu. Market sapığı kameraya yakalandı
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DHA' nın haberine göre, İstanbul Kağıthane’de bulunan bir zincir markette çekildiği ileri sürülen görüntülerde, kadınların etek altını fotoğraflayan bir erkek, güvenlik kameralarına yakalandı. 

Sapığın görüntülerde, kadınların etek altını çektiği görüldü. Polise haber verilmesi üzerine görüntülerden kimliği tespit edilen sapık gözaltına alındı. İddiaya göre sapığın, Serdar E. olduğu ve komiser olarak görev yaptığı söylendi. 

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler sonrası gözaltına alınan sapık komiserin telefonundaki arşivinden birçok kadına ait görüntüler çıktığı ileri sürüldü. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Serdar E.’nin markette raflardan ürün alan bir kadının eteğinin altına telefonunu sokarak görüntü çektiği görülüyor.

Çekilen görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

 

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Kadirov
7.01.2023 15:58
Soyle soytarıları komiser etmişler. Koş koca emniyet teşkilatını lekeliyor ona üzüldüm.  
 
Gulistan
7.01.2023 15:10
Aybüke başka isim çok pahalimiydi  
 
Elmas
7.01.2023 14:51
Resmen seçim yaklaştıkça saçma sapan tiyotra izliyoruz  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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